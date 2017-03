Sharing economy e sicurezza

Quali e quanti sono i rischi della Sharing economy in tema di sicurezza, salute per gli utenti e per l’intero comparto turistico? Continua l’azione che da anni Federal-berghi Sicilia porta avanti a tutela delle migliaia di posti di lavoro e di strutture che operano nel settore ricettivo nel pieno rispetto delle normative e contro il proliferare di imprese abusive che stravolgono le regole di mercato creando concorrenza sleale.

L’evento di Federalberghi Sicilia

“L’abusivismo non conosce crisi. La stagione del riscatto per il turismo legale in Sicilia” è il tema del convegno che si terrà il prossimo venerdì 31 Marzo alle 10 presso il locale Ikebana di Catania in Via Pietra dell’Ova, 209.



Al tavolo dei relatori il presidente di Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi, il presidente di Confcommercio Sicilia, Pietro Agen e l’assessore Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Anthony Barbagallo.