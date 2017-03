A Misterbianco Fratelli d’Italia – An sposa il progetto civico lanciato da Giusi Perciavalle “La Voce di Misterbianco”. Il partito di Giorgia Meloni alle prossime amministrative appoggerà fattivamente la lista civica lanciata dalla Perciavalle contribuendo con propri candidati.

«Promuoviamo questo sodalizio con la Perciavalle perché siamo convinti che ella rappresenti l’unica voce libera e fuori dal coro del panorama politico misterbianchese» dichiara il coordinatore provinciale di FdI – An Manlio Messina. «Chi, come Giusi Percipalle, sta dalla parte del Popolo Sovrano – conclude non può che raccogliere il nostro consenso e la nostra stima. Misterbianco merita di più rispetto a ciò che in questi anni è stata costretta vivere. Un Sindaco fuori luogo intento solo a risolvere le beghe interne al suo partito. Speriamo solo che coloro che in questi anni lo hanno contrastato, adesso non cadano nelle logiche delle poltrone, anche se dubitiamo fortemente!»