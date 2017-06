Oggi le vie del centro di Palermo sono state calcate da Re Willem e Regina Maxima, i due sovrani d’Olanda.

I due reali, scortati da 14 auto blu, sono stati accolti nell’ottangolo del sole, da tutti conosciuto come “I quattro canti” alle ore 10 dal rinnovato Sindaco Leoluca Orlando.

Il primo cittadino di Palermo ha spiegato loro la storia di quello che è lo storico punto di intersezione delle due vie più importanti della città, corso Vittorio Emanuele e via Maqueda.

La regina, molto elegante, indossava un abito bianco fino al ginocchio accompagnato da un cappello a falda larga color cuoio. Il Re olandese indossava un abito grigio molto sobrio e una cravatta azzurra.

La coppia di sovrani si è poi diretta insieme al sindaco verso piazza Pretoria dove hanno ammirato per qualche minuto la fontana.

La visita istituzionale

A seguire la visita a Palazzo delle Aquile per la loro tappa istituzionale dove hanno firmato il libro delle visite del Comune di Palermo ricevendo i doni dal Sindaco: una cartografia della Sicilia, un libro di grande valore e due gioielli rappresentativi del periodo arabo normanno.

Per la Regina un ciondolo che riproduce il volto di Federico II. Per il Re un paio di gemelli sui quali viene riprodotto il rosone della Cattedrale.

I due sovrani nel corso del “tour” hanno mstrato grande apprezzamento per le bellezze architettoniche di Palermo, pronunciando parole quali: «Beautiful, very very beautiful»

Visita al mercato di Ballarò

I sovrani hanno visitato anche il mercato storico di Ballarò, dove ad attenderli c’era l’assessore comunale Agnese Ciulla. La regina, avvolta dal calore dei palermitani ha salutato la folla e i bambini.

Infine i reali hanno visitato il Palazzo dei Normanni, la Questura e la Cappella Palatina, concludendo il tour con un pranzo a Villa Niscemi.

“Solidarietà alla Sicilia che sta affrontando da sola e con grande coraggio la crisi dei migranti, un problema che riguarda tutti i paesi europei”. Con queste parole re Willem ringrazia la città.