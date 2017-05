Questi piedi da “hobbit” appartengono proprio a lei, la fashion blogger piú amata del momento. Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta proprio di lei, Chiara Ferragni. Ecco cosa si é inventato Il Corriere proprio in merito ai piedi di cui tutti parlano al momento. Qualcosa di davvero esilarante.

Questi piedi da “hobbit” – Il tema Chiara Ferragni

Oggi il Corriere, in una intervista, ha “parlato” con i famosissimi piedi di Chiara. Esatto proprio loro, quelli a cui, tutti sperano, presto Fedez dedicherá una canzone speciale dopo quella per la proposta di matrimonio.

L’idea del Corriere é saltata subito all’occhio per originalitá. Ecco “le parole” dei famosi piedi di Chiara che, in senso lato, rispondono alle critiche mosse sul web:

“Ci prendono in giro per il nostro aspetto. È vero, siamo brutti, ma è forse colpa nostra se siamo nati così? Anche noi avremmo voluto essere belli, invece no, sembriamo i piedi di un hobbit“.

Potete leggere la bellissima intervista cliccando QUI. I piedi di Chiara Ferragni sembrano essere l’unica cosa fuori posto nella vita da sogno della fashion blogger. Si sá, la perfezione non esiste, ma come l’avranno presa i piedi quando sono stati presi di mira da tutti? Scopritelo leggendo l’intervista.