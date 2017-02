Hackathon Healthcare, in programma il weekend del 25-26 febbraio 2017, sarà la maratona di 30 ore, organizzata da AtFactory, interamente dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative digitali per risolvere un problema ed integrare servizi nel settore HealthCare. L’evento è supportato dall’Azienda ospedaliera Policlinico Universitario di Palermo, dalla Fondazione Cariplo, e poi ancora ItaliaCamp, Microsoft, UPC Italy e l’Associazione Scientifica Clinical Risk Managers.

In ambito farmaceutico e biomedicale l’utilizzo di azioni e strumenti digitali è per certi aspetti più complesso rispetto ad altri settori; ma le community on-line rappresentano oggi un mezzo molto utile per incontrare utenti accomunati da una medesima esigenza o da un medesimo interesse, offrendo loro la possibilità di un confronto ed un aggiornamento costante.

Oggi i professionisti sanitari, gli ospedali, le istituzioni e i pazienti sono presenti a tutti gli effetti su più canali (social network, forum, blog, piattaforme specializzate, ecc.) in un confronto che consente di oltrepassare la tradizionale relazione di cura.

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento del numero delle App Mobile-Health, in grado di connettersi ai social network per stimolare la partecipazione dei pazienti,la comunicazione, le relazioni di scambio tra medici ed utenti, la prevenzione.

Ma il paziente non vuole semplicemente dei numeri, non cerca un’app che dia solo consigli, cerca una reale soluzione efficace e personalizzata. Molti sistemi sanitari, ad oggi, non sono ancora pronti e/o capaci di offrire una risposta.

Come si svolge l’evento?

Le innovazioni hanno del potenziale solo se sono concepite e progettate in collaborazione con un’ampia varietà di competenze, per questo stiamo cercando, medici, chimici, biologi, farmacisti, operatori sanitari, informatici, makers, marketing specialist e designers.

La registrazione è obbligatoria, ognuno per la propria categoria di appartenenza.

Dopo la presentazione del brief, i partecipanti formeranno i team che dedicheranno le successive 30 ore allo sviluppo del progetto insieme ai mentor esperti del settore delle Healthy Startups.

Per tutta la maratona i partecipanti continueranno a lavorare e a sviluppare il progetto, ad eccezione del momento dedicato al contest finale che vedrà premiato il miglior team e progetto con un Grant Money.E non preoccupatevi, il tutto a pancia piena! Colazioni, pranzi e coffee break garantiti!

A partire dalla tarda mattinata di Sabato, ogni team presenterà il proprio progetto di fronte agli altri partecipanti e a una giuria che sceglierà il team vincitore e al quale verrà assegnato un riconoscimento. Possono partecipare all’Hackaton laureati e non, purchè in possesso di Soft e Digital skills, delle competenze proprie delle categorie richieste e della capacità d’innovare.

Dove?

Policlinico Universitario di Palermo, Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro” Via del Vespro 113, Palermo

Per rimanere aggiornati è possibile iscriversi all’evento e ricevere in anteprima il brief contenente i temi sui quali lavorare durante l’hackathon.

Per maggiori informazioni: info@atfactory.it