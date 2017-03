CASTELFRANCO VENETO – “La Russia nel mediterraneo” è il titolo del libro di Pietro Figuera, analista politico originario di Acireale, presentato ieri sera presso la libreria “Ubik” di Castelfranco Veneto. Un evento organizzato dal Limes Club della città veneta e dall’associazione culturale “Porte aperte”. Quella di Castelfranco è stata la prima tappa del suo tour di presentazioni che continuerà a Bologna, Torino e a Catania.

Pietro Figuera, si è diplomato al liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale. Dopo gli studi triennali condotti presso l’Università degli Studi di Catania, ha conseguito la laurea magistrale in Relazioni Internazionali presso l’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna. Attualmente collabora con diverse testate ed è socio del Limes Club Bologna. Specializzato in Russia e Mediterraneo, è coautore dell’ebook “La Russia di Sochi 2014: Giochi olimpici, Caucaso e geopolitica”.

Dopo un breve excursus storico del ruolo della Russia nel Mediterraneo per ragioni militari, economiche e culturali, Figuera ha risposto alle numerose domande dei presenti, spiegando come il mare nostrum, ovvero il Mediterraneo, sia diventato un’ottima carta da giocare nelle trattative su scala globale. Tanti i temi trattati durante la presentazione: a partire dalle questioni che riguardano la Siria, la Libia e gli altri attori coinvolti nel great game meridionale. Una buona occasione per far chiarezza sulle vicende drammatiche che vedono coinvolte le principali potenze del panorama internazionale, ma che spesso vengono prese sottogamba dai media nazionali e internazionali.

Kevin Cafà