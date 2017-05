Con l’arrivo della bella stagione, per stuzzicare le papille gustative dei vostri ospiti o per coccolarvi un po’, sarà necessario preparare piatti freschi, invitanti, leggeri ma gustosi. Per questo motivo, la Redazione di SiciliaNews24 oggi vi propone una ricetta sfiziosa e alternativa: un tortino di riso al melone e feta, a cui potrete aggiungere anche della menta per dare un tocco unico al piatto.

Ingredienti:

320 gr. di riso Carnaroli (oppure quello che preferite)

1/2 cipolla

1 meloncino piccolo (circa 120gr)

burro

brodo

vino bianco

100 gr. di prosciutto crudo

Menta

100 gr. di feta

Preparazione:

Per prima cosa iniziate a tritare la cipolla finemente e tagliate il prosciutto crudo a pezzettini. Adesso, siete pronti per togliere i semi e farlo a pezzetti regolari.

In una pentola mettere il burro e fate soffriggere la cipolla fino a quando diventerà lucida. A questo punto aggiungete il riso facendolo tostare per circa 2 minuti. Poi versate il vino bianco e lasciatelo evaporare: attenzione a non esagerare o il vostro tortino sembrerà ubriaco. Appena evaporato iniziate ad aggiungere al riso poco brodo e mescolare. Continuate così per evitare che il riso si asciughi e poco prima della fine della cottura, aggiungete la feta e salate. Mescolate e poi togliete dal fuoco. Adesso dovrete lasciarlo riposare e intiepidire per alcuni minuti. A questo punto non vi resta che aggiungere i dadini di melone, il prosciutto e le menta tritata. Mescolate e servire nei piatti. Guarnite con delle foglioline di menta e dei pezzettini di prosciutto. Tutto pronto per stuzzicare il vostro palato e lasciarvi coccolare da un sapore fresco e non banale