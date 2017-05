Accendere il forno, tra qualche settimana, sarà praticamente impossibile a causa delle elevatissime temperature estive, ma se non volete rinunciare a preparare una deliziosa torta, noi abbiamo la soluzione per voi. Oggi vi proponiamo la ricetta di questa sfiziosa torta di biscotti senza cottura.

Ingredienti:

200 g di savoiardi (o altri biscotti)

di 50 g di cacao amaro

di cacao 100 g di burro fuso

di burro 90 g di zucchero semolato

di zucchero 4 cucchiai di latte

di panna fresca da montare q.b.

Preparazione:

Cominciate con lo sbriciolare i biscotti con le mani e poi raccoglieteli in una ciotola, aggiungendo lo zucchero. Unite anche il cacao e mescolate bene il tutto. A questo punto unite anche il burro fuso e il latte. Mescolate il tutto con le mani fino a ottenere un impasto compatto e omogeneo. Distribuite un velo di cacao sul fondo di una teglia a cerchio apribile e livellate bene l’impasto. Adesso è necessario che utilizziate il dorso di un cucchiaio per compattare tutto bene. Mettete la vostra torta in frigo per almeno un’ora e decorate poi con ciuffetti di panna montata e un velo di cacao, oppure, per i più golosi, una colata di cioccolata.

In men che non si dica, avrete preparato una delizia per i vostri palati, con il minimo sforzo e il massimo rendimento. Buon appetito!