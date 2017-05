Oggi vi proponiamo una deliziosa variante del tradizionale tiramisù per coccolare le vostre papille gustative. Buon appetito.

Ingredienti:

Panna fresca (200 ml)

Mascarpone (250 g)

Pistacchi in crema (200 g)

Liquore al cioccolato (300 ml)

Acqua (100 ml)

Cioccolato bianco (20 g)

Savoiardi (25 g)

Pistacchi in granella (10 g)

Cacao amaro (q.b.)

Preparazione

Preparate la crema di mascarpone: montate la panna con il mascarpone. Aggiungete la crema di pistacchio e mescolate delicatamente fino a ottenere una crema morbida e spumosa. In una ciotola versate il liquore al cioccolato, aggiungete l’acqua per renderlo meno denso e imbevete velocemente i biscotti nella bagna preparata. Potete scegliere di montare il tiramisù in monoporzioni o in una teglia dai bordi alti. Disponete un primo strato di biscotti rapidamente immersi nel liquore al cioccolato, proseguite con una manciata di gocce di cioccolato bianco, coprite con la crema di pistacchi e mascarpone poi un secondo strato di biscotti imbevuti e così via.