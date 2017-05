Oggi la Redazione di SiciliaNews24 vi propone la ricetta degli spiedini di pollo allo zenzero.

Ingredienti:

600 gr di pollo

1/2 spicchio d’aglio

un pezzetto di zenzero

2 limoni

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Cominciamo con il preparare la carne. E’ bene sciacquare le fette di petto di pollo sotto il getto di acqua fredda corrente e asciugarle per poi batterle fra due fogli di carta da forno con il batticarne e assottigliarle. Arrotolate, adesso, ogni fetta su se stessa e poi affettate il rotolo ottenuto, in maniera tale da ottenere delle vere e proprie rondelle. Infilzatene 4-5 sugli spiedini di legno, una dopo l’altra e disponete gli spiedini preparati sul fondo di una pirofila a bordi bassi o un piatto da portata.

Adesso siete pronti per fare la marinata: sciacquate i limoni, asciugateli e tagliatene uno a spicchietti; spremete l’altro e filtrate il succo. Sbucciate lo zenzero fresco e grattugiatelo per poi trasferirlo in una ciotola con gli spicchietti e il succo di limone, l’aglio spellato, le foglioline di timo e un pizzico di sale e pepe. Unite 6 cucchiai di olio ed emulsionate il tutto. Non vi resta che versare la marinata preparata sugli spiedini di pollo e lasciare il tutto riposare in maniera tale che si insaporisca.

Adesso dovrete cucinarli: scaldate la piastra o la bistecchiera. Sgocciolate gli spiedini dalla marinata e cuoceteli a fiamma medio-bassa 3-4 minuti per parte, spennellandoli con la marinata.

Quando saranno ben dorati e cotti, serviteli e gustateveli: buon appetito!