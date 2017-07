Ingredienti:

350 gr di spaghetti

250 gr di ricotta

1 limone non trattato

20 gr di nocciole

15 gr di prezzemolo

20 gr di parmigiano reggiano grattugiato

olio extravergine d’oliva qb

sale qb

pepe qb

Preparazione:

Lessare gli spaghetti in acqua salata. Tostare le nocciole in una padella antiaderente, poi sminuzzarle grossolanamente con un coltello pesante.

Tagliare a pezzetti lo speck e renderlo croccante in padella. Frullare il prezzemolo tritato con 3 cucchiai di olio , uno di acqua della pasta in cottura e poco sale, fino ad ottenere una salsina fluida.

Lavorare la ricotta con una frusta con la scorza grattugiata del limone, un cucchiao di olio, il parmigiano, poco pepe e 2 cucchiai di acqua di cottura della pasta.

Scolare la pasta bene al dente e mantecarla a fuoco dolce con il composto di ricotta.

Velare i piatti a specchio con la salsina di prezzemolo, disporre al centro gli spaghetti e completare con lo speck e le nocciole. Guarnire con una fettina di limone e un ciuffetto di prezzemolo.