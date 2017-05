Oggi vi proponiamo una verdura fresca e colorata, che conquisterà anche i piccini. Stiamo parlando dei fiori di zucca. Esistono mille varianti con cui prepararli: in pastella, fritti o sbollentati. Ma avete mai provato a fare uno sformatino di fiori di zucca al forno? Ecco la ricetta.

Ingredienti:

12 fiori di zucca

due cucchiai di olio d’oliva

1 scalogno

3 uova

4 cucchiai di besciamella

2 cucchiai di panna

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

50 grammi di prosciutto cotto

Preparazione:

Per prima cosa bisogna iniziare a tagliare a listarelle una dozzina di fiori di zucca e farli saltare in padella con 2 cucchiai di olio e 1 scalogno tritato. Mescola 4 cucchiai di besciamella con 3 tuorli, aggiungi 4 cucchiai di panna fresca, 3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di prosciutto cotto tritato e i fiori di zucca passati in padella. Adesso tutto è pronto per montare gli albumi e amalgamarli agli altri ingredienti lavorati in precedenza. Tutto è pronto per riempire gli stampini monoporzione e farli cuocere in forno.

180 gradi per venti minuti, ma ricordate che i vostri sformatini saranno pronti solo quando la superficie apparirà dorata. E adesso non ci resta che augurarvi buon appetito.