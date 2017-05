Oggi vi proponiamo la ricetta delle scaloppine al limone e prezzemolo. Buon appetito

Ingredienti

un mazzetto di prezzemolo

40 gr di burro

400 gr di vitello

1/2 spicchio d’aglio

pepe q.b.

sale q.b.

1 limone

farina q.b.

Preparazione

Per realizzare la ricetta delle scaloppine al limone e prezzemolo innanzitutto incidi i bordi delle fettine per non farle arricciare, mettile tra 2 fogli di carta da forno (per non rompere la carne), appiattiscile con il batticarne e tagliale a metà, se sono grosse.

Passa le fettine nella farina, una alla volta, e scuotile per eliminare quella in eccesso. Fai questa operazione un attimo prima di cuocerle, altrimenti la farina si bagna e c’è il rischio che si stacchi in cottura. Metti le fettine in una padella con il burro fuso ben caldo e spumeggiante e dorale a fuoco vivo su entrambi i lati, girandole con 2 palette, per non pungerle.

Bagnale con il succo del limone e qualche cucchiaio di brodo, coprile (così rimangono più morbide), abbassa la fiamma e cuocile per 5-6 minuti. Salale solo a fine cottura, perché il sale aggiunto all’inizio fa diventare dura la carne, poi pepale e completa con il prezzemolo e l’aglio tritati fini e la scorza del limone tagliata a filetti sottili. Servi subito le scaloppine al limone e prezzemolo accompagnandole, se ti piace, con purè di patate.