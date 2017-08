Ospiti a cena? Stupiteli con un aperitivo originale e sfizioso. La redazione di SiciliaNews24 vi suggerisce la ricetta.

Ingredienti:

Zucchine tonde 200 g

Scamorza (provola) 150 g

Pasta Sfoglia (rettangolare)

230 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione:

Per preparare i rotolini di zucchine in sfoglia, lavate le zucchine e togliete il picciolo. Quindi dividetele a metà e affettatele molto sottili; affettate finemente anche la scamorza con una mandolina. Prendete il rotolo rettangolare di sfoglia e ricavate delle strisce di circa 5 cm di spessore con un tagliapasta a lama liscia. Adagiate le fettine di zucchine in modo che la parte rotonda strabordi leggermente dalla sfoglia, poi adagiate anche le fettine di scamorza facendo in modo che rimangano entro i bordi della sfoglia, salate e pepate a piacere. Arrotolate ciascuna sfoglia su se stessa e spennellate con l’albume la parte finale della striscia in modo da poter sigillare meglio le roselline. Arrotolate ciascuna sfoglia su se stessa e spennellate con l’albume la parte finale della striscia in modo da poter sigillare meglio le roselline.