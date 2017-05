Se ogni volta che andate a cena o a pranzo fuori, non sopportate gli schieramenti astemi-bevitori e cercate sempre una soluzione che riconcili tutti, oggi la redazione di SiciliaNews24 vi propone una ricetta che stupirà tutti, e nessuno potrà astenersi dal farvi i complimenti per la brillante idea conciliatrice.

Stiamo parlando di un risotto ai profumi di Mojito, ottimo da gustare nelle calde sere estive che arriveranno tra breve, magari al chiaro di luna, sul terrazzo.

Ingredienti:

320 g riso vialone nano

12 gamberi rossi

1 scalogno

1 carota

1 cipolla

1 costa di sedano

½ bicchiere di rum

verdure per brodo di scampi

50 g burro

1 lime non trattato

1 mazzetto di menta fresca

Sale e pepe

Olio extravergine

Preparazione:

La prima cosa da fare è, purtroppo quella più noiosa. Iniziate con il pulire i gamberi: mettete da parte il carapace (ci servirà per la bisque), conservate le code in frigo e posate la polpa su un tagliere. In una padella a bordi alti, poi, mettete un filo d’olio e fate ben rosolare le verdure (cipolla, carota e sedano): ricordatevi di tagliarle a pezzettoni piuttosto grossi, altrimenti rischiate di brucarle completamente. Tenete la fiamma alta per 5/6 minuti. Poi, sarete pronti per aggiungere i carapaci e tostate tutto violentemente fino quasi a sentire l’odore della griglia. A questo punto aggiungete il rum (vi consiglio un rum 3 anni) e un pizzico di sale. Quando non sentirete più l’odore dell’alcool- ricordatevi: questo riso deve mettere d’accordo anche gli astemi- aggiungete dell’acqua fredda per coprire la schiuma che si sarà formata nel frattempo.

Adesso dedicatevi anche al fondo del risotto: tagliate uno scalogno, immergetelo in una padella con una noce di butto e un filo d’olio e a fiamma molto bassa fatelo stufare lentamente fino a quando non diventerà trasparente. Aggiungete poi il riso, tostatelo, salatelo e poi iniziate a bagnarlo con il vostro brodo filtrato (utilizzate un colino). Giratelo fino a fine cottura.

Quando il riso avrà raggiunto la cottura che preferite, aggiungete scorza di lime grattugiata e le foglioline di menta spezzettate con le mani. Aggiungete un filo d’olio, un pizzico di pepe e copritelo in modo che diventi bello cremoso.

Nel frattempo riprendete le code di gamberi rossi, apritele e poi conditele leggermente con sale, un pizzico di pepe, un filo d’olio. Toccate con la menta la polpa dei gamberi per renderli più saporiti.

A questo punto siete pronti per preparare il piatto: mettete il riso nel piatto (stendetelo e battetelo in modo che si appiattisca bene), aggiungete le code di gambero che in parte si cuoceranno e aggiungete ancora scorza di lime.