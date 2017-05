La redazione di SiciliaNews24 vi propone oggi la ricetta del pollo agli asparagi

Ingredienti:

600/800 gr di pollo ruspante

500 gr di asparagi verdi

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 spicchi d’aglio

3 cucchiai di aceto balsamico

pepe q.b.

sale q.b.

semi di sesamo

Preparazione

Iniziate con il tagliare a dadini il petto di pollo: eliminate l’osso centrale e le parti dure o grasse. Mettetelo in una ciotolina e marinatelo per 20 – 30 minuti assieme a 2 cucchiai d’olio, l’aceto balsamico, gli spicchi d’aglio schiacciati, un pizzico di sale e il mix di pepe macinato.

Adesso siete pronti per tagliare l’estremità dura degli asparagi verdi e per tagliarli a fettine. Fate bollire l’acqua leggermente salata e sbollentate gli asparagi per 2 minuti per poi scolarli e sciacquarli sotto l’acqua corrente fredda: devono mantenere un bel colore verde vivo ed essere leggermente croccanti

Scaldate molto bene una padella antiaderente larga e versate il pollo assieme alla sua marinata. Fatelo saltare per almeno 8 minuti fino a quando non sarà bello dorato. Aggiungete gli asparagi e proseguite la cottura per altri 4 minuti. Spegnete il fuoco ed eliminate l’aglio.

Impiattate il pollo agli asparagi e cospargetelo con semi di sesamo. Il vostro pollo agli asparagi è ora pronto per essere servito: buon appetito.