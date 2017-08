Ingredienti:

250 gr di farina 00

150 gr di zucchero semolato

2 cucchiaini di lievito per dolci

150 gr di yogurt greco

60 gr di burro fusola

scorza di mezza arancia

125 ml di succo d’arancia

2 uova

4 cucchiai colmi di chicchi di melograno

un pizzico di sale

zucchero a velo per spolverare

Preparazione:

Sgusciate le uova e montatele assieme allo zucchero fino a quando non saranno diventate spumose. Aggiungete sempre montando il burro fuso a filo e lo yogurt greco.

Ora, mescolando con una spatola o con un cucchiaio, versate il succo d’arancia, le scorze e gradualmente la farina mescolata in precedenza con il lievito e il sale. Aggiungete infine i chicchi di melograno.

Scaldate il forno a 180 °C. Imburrate e infarinate uno stampo per plumcake medio – grande e versate l’impasto al suo interno.

Infornate a forno caldo e cuocete il plumcake per 45 – 50 minuti. Fate la prova stecchino per controllare la cottura. Se dovesse scurirsi troppo in cottura, copritelo con un foglio di alluminio.

Una volta pronto, lasciatelo riposare una decina di minuti nello stampo. Poi sformatelo e trasferitelo a raffreddare su una gratella. Una volta freddo, spolverate il plumcake di zucchero a velo e servitelo a fette.