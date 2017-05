Stanchi della solita pasta al salmone? Oggi, la Redazione di SiciliaNews24 vi propone l’aggiunta di un ingrediente sorprendete che tutti i vostri ospiti adoreranno.

Ingredienti:

300 gr di penne rigate

un trancio di salmone

una confezione di panna da cucina fresca

1 spicchio di aglio

prezzemolo q.b.

sale e pepe q.b.

una spruzzata di whisky

Preparazione:

In una padella, mettete un filo d’olio e uno spicchio d’aglio da far rosolare. Togliete l’aglio e fate cuocere il salmone, salate e spolverate con prezzemolo e dopo qualche minuto ecco l’ingrediente segreto: sfumatelo con un po’ di whisky e fatelo cuocere per circa dieci minuti. Alla fine aggiungete la panna lasciandolo sul fuoco fino restringere un poco e spegnete. Il vostro condimento sarà tanto più intenso, quanto più riuscirete a farlo riposare e insaporire. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e, una volta scolata, fatela ben mantecare nella padella insieme al condimento precedentemente preparato. Se dovesse essere troppo asciutta, ricordatevi di aggiungere un po’ di acqua di cottura. Impiattate, aggiungendo del prezzemolo di guarnizione e…buon appetito!