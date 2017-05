Se non sapete cosa fare degli avanzi della settimana, oggi la Redazione di SiciliaNews24 vi propone una soluzione gustosa, veloce e sfiziosa per non buttare nulla di ciò che avete nel frigorifero.

Ingredienti:

Pasta corta al ragù avanzata (in media calcoliamo 350 grammi)

1 tazze di besciamella

3 cucchiai di parmigiano grattato

parmigiano grattato in abbondanza

1 tazza di ragù avanzato o di passata di pomodoro semplicemente riscaldata

2 fogli di pasta sfoglia pronta, surgelata o fresca (circa 350 grammi)

burro

sale

Come si fa

Stendere la pasta sfoglia (eventualmente dopo averla scongelata) e dividerla in due parti, una più grande dell’altra in modo tale che, chiudendola, si possano formare i bordi. Prendere la pasta avanzata, condirla con il ragù avanzato o con la passata di pomodoro e mescolare per bene. Aggiungere il parmigiano grattato alla besciamella, mescolare per bene e mettere da parte. Comporre il pasticcio dentro una teglia imburrata adagiando il foglio di sfoglia più grande seguito da uno strato di pasta, uno strato di besciamella, uno di ragù e del parmigiano grattato in quantità a piacere continuando fino ad esaurimento degli ingredienti.

Chiudere con il secondo foglio di sfoglia, sigillare i bordi e mettere in forno caldo per 30 minuti a 200° . Sfornare, far intiepidire e servire