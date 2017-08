Ingredienti:

200 gr di pennette rigate

50 gr di speck in fiammiferi

30 gr di nocciole

20 gr di Parmigiano Reggiano

1 uovo

un mazzetto di erba cipollina

sale e pepe qb

Preparazione:

Lessate la pasta al dente, scolatela e fatela raffreddare completamente sotto l’acqua corrente.

Sbattete l’uovo in un piccolo recipiente con un pizzico di sale e di pepe e versatelo su una piastra piana (per omelette) calda. La piastra dovrà essere ampia tanto da permettervi di realizzare una omelette molto sottile da cuocere solo su un lato. Una volta cotta, lasciatela raffreddare e poi tagliatela a striscioline sottili.

Aiutandovi con un pestello o con un mortaio, pestate le nocciole in modo da tritarle grossolanamente. Sulla piastra antiaderente calda unite nocciole e speck e cuocete per 5 minuti, in modo che la parte oleosa della nocciola e il grasso dello speck si fondano insieme sprigionando un aroma avvolgente. Una volta che lo speck è diventato croccante, lasciate raffreddare.

Infine potete comporre la vostra pasta fredda: in una larga boule unite la pasta, le uova, la granella di speck e nocciole e mescolate delicatamente. Condite con un filo di olio evo delicato, se necessario, e cospargete la superficie con il Parmigiano in petali e l’erba cipollina sminuzzata.