Anche oggi vi proponiamo la deliziosa variante di una tipica ricetta siciliana. Stupite i vostri ospiti con una parmigiana del tutto insolita, ovvero, la parmigiana di patate.

Ingredienti:

300 g di patate farinose

100 g di formaggio filante

100 g di Parmigiano grattugiato

1 mozzarella da 120 g (oppure due da 60 g)

mortadella di ottima qualità q.b.

olio evo q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione:

Per prima cosa, bisogna iniziare a lavare bene le patate, togliendo i residui di terra; una volta fatto ciò, dovrete lessarle in abbondante acqua salata per circa 30 minuti. Attenzione: ricordatevi che se utilizzate patate di uguali dimensioni, riuscirete ad ottenere un formato omogeneo. Una volta cotte le patate sbucciatele e lasciatele completamente raffreddare. Potete anticipare la cottura il giorno prima e lasciare le patate tutta la notte in frigorifero. Adesso siete pronti per la preparazione. Affettate le patate dello spessore di 1/2 cm, ma aspettate: non è ancora il momento di comporre la vostra parmigiana; prima dovete ungere una pirofila da forno di olio extra vergine di oliva, quindi potete disporre uno strato di patate tagliate, delle fettine di formaggio Emmentaler, la mozzarella tagliata a fette, una fetta di mortadella e parmigiano q.b.. Non vi resta che aggiungere una spolverata di sale e pepe quindi ricoprire con un altro strato di patate. . Nell’ultimo strato mettete solo della mozzarella ridotta a pezzettini con le mani e una manciata di parmigiano grattugiato, in maniera tale che, una volta uscita dal forno, la vostra creazione sarà ancora più invitante.

Infornate la Parmigiana di patate a 200°C per circa 20 minuti; lasciatela riposare per qualche minuto, e poi servitela ben calda. Buon appetito.