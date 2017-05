Oggi vi proponiamo una deliziosa idea per una merenda sana e genuina.

Ingredienti:

uova

250 gr di zucchero

250 gr di farina 00

80 ml di olio di semi

2 limoni

1 bustina di lievito per dolci

1/2 stecca di vaniglia

Preparazione:

Iniziate a sbucciare i limoni. Divideteli a metà e togliete i semini, per poi trasferirli in un mixer e frullarli. Poi, in una ciotola, montate zucchero e uova fino a renderle spumose. Dopo aver amalgamato incorporate anche farina, semi di vaniglia ed il lievito. Lavorate l’impasto fino a quando non sarà omogeneo e poi stendetelo su una teglia imburrata e infarinata. 180° gradi in forno per 40 minuti e il vostro pan di limone sarà pronto da gustare. Buon appetito