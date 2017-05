E se il dolce non fosse più il dolce, ma diventasse una soluzione unica e sfiziosa per un aperitivo con gli amici? Oggi vi proponiamo la ricetta dei muffin salati al prosciutto.

Ingredienti

250 gr di farina 00

200 ml di latte

40 ml di olio di semi

3 uova

150 gr di prosciutto cotto

100 gr di formaggio (provola o scamorza)

50 gr di parmigiano (grattugiato)

1 bustina di lievito istantaneo (per torte salate)

q.b. di sale

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare i muffin al prosciutto è unire le uova, il latte e l’olio in una ciotola e iniziare a lavorare gli ingredienti con una frusta a mano. Poi iniziate ad aggiungere la farina, il parmigiano, il lievito, un pizzico di sale e di pepe ed amalgamate gli ingredienti. Tagliate a pezzetti il prosciutto cotto ed il formaggio (fontina, groviera, emmental, scamorza, provola o altro). Aggiungete formaggio e prosciutto all’impasto ed amalgamate bene. Imburrate ed infarinate uno stampo per muffin e versatevi l’impasto riempendoli per 2/3 della loro capacità. Infornate i muffin in forno preriscaldato a 180° per 15-20 minuti, poi sfornateli. Una volta fatti raffreddare, i vostri muffin saranno pronti per essere sformati e…gustati! Buon appetito.