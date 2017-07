Ingredienti:

1 uovo intero

200 ml di olio di girasole o di semi

1 cucchiaio di succo di limone o di aceto di vino

0.5 cucchiaino di zucchero semolato

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di senape (facoltativa)

100 gr di yogurt greco

Preparazione:

Nella brocca del frullatore o in contenitore alto versate l‘olio di semi di girasole, l’uovo intero possibilmente a temperatura ambiente per non far impazzire la salsa, il succo di limone (o l’aceto), sale, la senape e lo zucchero. Quest’ultimo servirà a bilanciare meglio il sapore.

Frullate il tutto con il frullatore a immersione alla massima velocità per 30 secondi. Otterrete subito una salsa bianca e densa.

Amalgamate ora con una spatola lo yogurt alla maionese appena preparata. Versate la salsa in una ciotola e riponetela nel frigo a rassodare per almeno 30 minuti prima di consumarla.