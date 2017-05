Ingredienti:

400 g di maccheroni

1/2 litro di latte

100 g di taleggio

100 g di formaggio filante

60 g di grana

40 g di gherighi di noce

20 g di farina

10 g di burro

1 tuorlo

pepe e sale

Preparazione:

Per prima cosa, bisogna far scaldare il latte in un pentolino mentre si lascia sciogliere il burro in un tegame e si aggiunge la farina. Adesso tutto è pronto per aggiungere il latte a filo nel composto di burro e farina, versando il formaggio filante, il taleggio ridotto a dadini ed il grana: sciogliete tutto a fuoco lento. Aggiungere il tuorlo alla fonduta, togliendolo dal fuoco. Condire la pasta con la fonduta di formaggio e aggiungere le noci tritate. Spolverare con pepe a piacere