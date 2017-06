Oggi vi proponiamo la deliziosa ricetta di una gustosa alternativa alle tradizionali lasagne: la ricetta delle lasagne alle zucchine.

Ingredienti

Lasagne secche o fresche ,all’uovo – 320 gr

Besciamella ( 40 g di burro,40 g di farina ,500ml di latte e noce moscata qb ) – q.b.

Speck 100 gr

Provola affumicata 100 gr

Parmigiano Reggiano grattugiato – q.b.

Zucchine 2

Olio extravergine d’oliva (EVO) q.b.

Sale q.b.

Preparazione:

La prima cosa da fare è grattuggiare le zucchine e farle saltare in padella con un po’ di olio e sale. Nel frattempo dotatevi di una teglia per lasagne, quindi con bordi abbastanza alti da poter contenere più strati.

Intervallate nella teglia le lasagne all’uovo, la besciamella, le zucchine, listarelle di speck e poca provola affumicata. Ricordatevi di non esagerare con lo speck perché altrimenti la lasagna risulterebbe troppo salata. Finite la lasagna con uno strato di besciamella e parmigiano, in maniera tale che, a cottura ultimata, otterrete una deliziosa gratinatura e…buon appetito!