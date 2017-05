Non è solo molto di moda, è anche buono e fa bene alla salute. Stiamo parlando dell’avocado. Fresco e leggero, è l’ingrediente ideale per dare alle vostre insalate il tocco di una esotica sorpresa. Oggi vi proponiamo la ricetta dell’insalata di pollo, gamberi e avocado.

Ingredienti:

500 grammi petto di pollo

petto di pollo 350 grammi code di gambero

code di gambero 2 cipollotti

cipollotti 2 coste di sedano

coste di sedano 4 fette di ananas

di ananas 2 avocado

avocado 8 foglie di lattuga

30 grammi di anacardo sgusciato

di anacardo sgusciato 2 limoni

limoni 3 cucchiai di salsa di soia

di salsa di soia 1/2 cucchiaino di paprica in polvere

di paprica in polvere q.b. sale nero

sale nero 2,5 lime succo

lime succo q.b. chicchi di uva bianca

chicchi di uva bianca q.b. semi di sesamo

semi di sesamo q.b. sale

sale q.b. pepe

pepe q.b. olio extravergine di oliva

Praprazione:

La prima cosa da fare è preparare la marinata: unite in una ciotola o in un vassoio a bordi alti la salsa di soia, 2 cucchiai d’olio, 1 pizzico di sale e la paprika. Poi, aggiungete il pollo tagliato a cubetti o nel formato che più preferite, e lasciatelo ad insaporire.. Scaldate 1 cucchiaio di olio in una padella. Sgocciolate il pollo dalla marinatura e mettetelo in padella e fate in modo che rosoli bene.

Adesso bisogna scottare le code di gambero, in acqua bollente, per circa due minuti. Gocciolatele e immergetele in una ciotola con acqua e ghiaccio per fermare la cottura. Poi bisogna scolarle, sgocciolarle e asciugarle con carta assorbente. Versate il succo di lime in un vasetto con poco olio, 1 pizzico di sale e pepe. Chiudete e agitate per emulsionare bene. Adesso siete pronti per condire i gamberi e lasciarli riposare per qualche minuto.

Preparate, poi, il condimento per l’insalata: amalgamate in una ciotola l’olio, il succo di lime e quello di limone e unite un pizzico di

sale e pepe. Tagliate le fette di ananas a pezzetti; riducete la polpa di avocado a dadi e aggiungete il succo di limone. Unite il peperone tagliato a dadini con il sedano a listerelle, i cipollotti, l’ananas, il pollo cotto, gli anacardi e l’avocado: mescolate il tutto e condisci con la salsina preparata. Lavate la lattuga, asciugatela bene e usatela per foderare una ciotola da portata. Tutto è pronto per impiattare la vostra insalata. Buon appetito.