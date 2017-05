Pronti alle lunghe giornate estive da trascorrere al mare? Oggi la Redazione di SiciliaNews24 vi propone la ricetta di un classico da spiaggia o pic-nic: l’insalata di pasta.

Ingredienti

Pasta (tortiglioni) 280 g

Tonno sott’olio 200 g

Mozzarella 200 g

Basilico q.b.

Origano secco 1 cucchiaino

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva 3 cucchiai

Preparazione

Cuocete la pasta in acqua bollente salata, lasciandola al dente. Scolatela e versatela in un recipiente. Conditela con 2 cucchiai di olio e lasciatela raffreddare completamente. Nel frattempo lavate i pomodorini, tagliateli in quattro parti e conditeli con qualche foglia di basilico fresco sminuzzata con le mani, 1 cucchiaio di olio, sale e 1 cucchiaino di origano secco. Tagliate a dadini la mozzarella e lasciatela sgocciolare in un colino per farle perdere l’acqua in eccesso; sgocciolate i filetti di tonno dall’olio e divideteli grossolanamente.Versate tutti gli ingredienti nella ciotola con pasta, ormai fredda, e condite aggiungendo altro basilico fresco a piacere: la vostra insalata di pasta è pronta da servire; in alternativa potete conservarla in frigo ben coperta.