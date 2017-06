In una ciotola capiente setacciate 500 g di ricotta vaccina, aggiungete 1 uovo intero, 200 g di farina, 100 g di parmigiano grattugiato, una presa di sale e un mazzetto di basilico finemente tritato. Impastate prima con un cucchiaio di legno e poi con le mani.

Trasferite l’impasto su una spianatoia infarinata e formate dei salsicciotti lunghi dai quali ritaglierete dei gnocchetti di uguali dimensioni. Portate a bollore abbondante acqua salata e cuocete gli gnocchi in due volte.

Saranno cotti quando verranno in superficie; allora trasferiteli in un piatto da portata profondo. Fate fondere 100 g di burro in un pentolino, quando inizierà a scurirsi sui lati condite gli gnocchi. Finite con abbondate parmigiano grattugiato e servite.