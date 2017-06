Ingredienti:

300 g di patate a pasta gialla

1 cipolla

40 g di burro

100 g di farina più un po’

1 tuorlo

sale e pepe

olio per friggere

Preparazione:

Lavate e pelate le patate. Tagliatele a tocchetti e lessatele in acqua leggermente salata per almeno 20 minuti.

Nel frattempo affettate finemente la cipolla e rosolatela con 20 g di burro fino a quando non sarà diventata morbida.

Scolate le patate e passatele nello schiacciapatate. Versate la purea ottenuta in una ciotola e mescolatela alla cipolla, al tuorlo, al restante burro e alla farina. Regolate di sale e pepe. Mescolate bene il tutto e lasciate raffreddare in frigo per almeno 30 minuti.

Con l’aiuto di un coppa – pasta dal diametro di almeno 4 cm, formate le frittelle con il composto pressandolo bene. Passate leggermente le frittelle di patate e cipolla in poca farina.

Scaldate l’olio per friggere e rosolate le frittelle girandole di tanto in tanto fino a quando non saranno diventate dorate. Scolatele sulla carta assorbente e servitele belle calde.