Una golosa ricetta per le merende di fine agosto: la focaccia dolce al miele.

Ingredienti:

40 gr di burro

150 gr di farina 00

50 gr di farina integrale

8-9 cucchiai di latte

5 cucchiai di miele

mezza bustina di lievito per dolci

1 uovo

1 limone non trattato

sale

cannella

Preparazione:

Fate sciogliere a fiamma bassa il burro con il latte, senza portarlo ad ebollizione. Unite il miele e continuate a mescolare senza spegnere il fuoco per un paio di minuti. Lasciate raffreddare. Nel frattempo, in una ciotola capiente, setacciate le farine e aggiungete il lievito. Mescolate l’uovo, la scorza grattugiata del limone, il succo di mezzo limone, la cannella ed il sale. Aggiungete poco per volta il composto formato da miele, latte e burro ormai raffreddato. Versate il tutto in una teglia quadarata o rettangolare di 12*15 cm circa, foderata con carta forno. Infornate a 200° per mezz’oretta. A cottura ultimata, fate raffreddare la focaccia dolce e ricopritela con lo zucchero a velo.