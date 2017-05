E se invece di comprarla già pronta, provaste a prepararla? Stiamo parlando della crema pasticcera al pistacchio. Potreste scoprire non solo una deliziosa farcitura per i vostri dolci, ma un dessert vero e proprio, da gustare, magari, a cucchiaio.

Ingredienti:

500 ml di latte

70 g di pasta di pistacchi

60 g (3 medi) di tuorli

90 g di zucchero50 g di maizena

Preparazione:

Per prima cosa è necessario sgusciare le uova e dividere accuratamente i tuorli dagli albumi. Poi, iniziate a riunire i tuorli in una ciotola, aggiungere lo zucchero e montate il composto per dieci minuti finché non ne avrete ottenuto una crema. Adesso bisogna scaldare il latte (circa 400 ml). Non appena la crema di uova sarà montata e vi apparrà spumosa, unite a poco a poco il latte freddo e l’amido di mais. Ricominciate a lavorare il composto per un paio di minuti, e poi riunitelo nel pentolino con il latte. Adesso tutto è pronto per aggiungere l’ingrediente decisivo. Aggiungete la pasta di pistacchio e fate cuocere lentamente, continuando a mescolare finché il composto non si sarà addensato. Togliete la vostra crema dal fuoco e ricopritela con pellicola trasparente. Lasciate raffreddare e la vostra crema sarà pronta. Fatene l’uso che preferite. E’ ottima da gustare anche servita da sola su un cucchiaio o una ciotolina da gelato, decorata con della granella di pistacchio. Buon appetito.