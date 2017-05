Oggi vi presentiamo una delizia etnica riadattata ai sapori locali: il cous cous di pollo e asparagi.

Ingredienti:

280 g di cous cous precotto

di cous cous precotto 280 g di asparagi verdi

di asparagi 350 g di petto di pollo

di 2 bustine di zafferano

di un mazzetto di erba cipollina

di sale e pepe q.b.

Preparazione:

Portate a ebollizione 280 ml di acqua salata e con un cucchiaio di olio, versate il cous cous, mescolate bene e togliete dal fuoco. Lasciate riposare, mescolando di tanto in tanto, fino a quando il vostro cous cous non avrà assorbito tutta l’acqua. Adesso dovrete dedicarvi agli asparagi. Lavateli bene, eliminate la parte finale del gambo, quella più bianca e dura. Adesso bisognerà lessarli in abbondante acqua salata per circa dieci minuti. Scolateli e lasciateli intiepidire. Tagliateli a cubetti ma ricordatevi di lasciare le punte intere. Tagliate il petto di pollo in bocconcini e rosolateli in una padella rovente per qualche minuto: dovranno giusto dorarsi un po’. Adesso siete pronti per dedicarvi al condimento: miscelate 7-8 cucchiai di olio di oliva con lo zafferano e l’erba cipollina tritata. Aggiungete i bocconcini di pollo e mescolate bene per insaporirli. Unite quindi il cous cous, mescolate e aggiungete all’ultimo gli asparagi tagliati a pezzetti con le punte intere.