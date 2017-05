Se volete rendere speciale i prossimi pranzi vi suggeriamo due cose: portare il tavolo in giardino o sul terrazzo, per godere delle magnifiche giornate di sole che verranno e, ovviamente, preparare i sorprendenti cornetti salati allo yogurt che vi proponiamo oggi.

Ingredienti:

300g di yogurt bianco non zuccherato

200g di formaggio spalmabile tipo Philadelphia

60g di olio di semi di girasole

mezzo cucchiaino di sale

una bustina di lievito

600g di farina

1 tuorlo d’uovo

Preparazione

Per prima cosa, è bene amalgamare tutti gli ingredienti in una ciotola: una volta mescolati, a poco a poco, bisogna aggiungere la farina. Adesso, è necessario trasferire tutto su un piano di lavoro e continuare a lavorare l’impasto, finché non sarà ben elastico e omogeneo. Stendere, poi, la sfoglia e poi tagliarne delle parti triangolari.

Tutto è pronto per la farcitura: potete usare tutti gli ingredienti che preferite, magari quello che avanza nel frigorifero e che probabilmente buttereste. Ricordatevi di posizionare il ripieno nella parte larga del triangolo.

Ora spennellate i bordi dei triangoli con il latte.

Preparate una teglia con la carta da forno e iniziate a dare forma ai cornetti allo yogurt. Partendo dalla base di ogni triangolo iniziate ad arrotolare per terminare con la punta. Il latte usato terrà attaccata la forma.

Ora spennellate la superficie dei cornetti con il tuorlo d’uovo e tutto sarà pronto per essere infornato: 180 gradi per 30-35 minuti.

Morbidi e fragranti, questi cornetti delizieranno i palati dei vostri ospiti o…semplicemente i vostri. Buon appetito.