Se non avete intenzione di accendere il forno con le alte temperature, ma non volete rinunciare ad una merenda golosa, oggi la redazione di SiciliaNews24 vi propone la ricetta della cheesecake fredda ai mirtilli

Ingredienti:

80 gr di burro

150 gr di biscotti secchi

250 gr di mascarpone

150 gr di yogurt bianco intero greco

100 gr di panna da montare

100 gr di zucchero

50 gr di latte

4 foglie di gelatina

mezzo baccello di vaniglia

300 gr di mirtilli

4 cucchiai acqua

2 cucchiai di zucchero di canna

Preparazione:

Con un mixer sbriciolate i biscotti fino ad ottenere una granella finissima. Amalgamate questa granella con il burro fuso.

Sul fondo di una tortiera a gancio da 20 cm, formate uno strato alto un paio di cm con la granella di biscotto e burro. Riponete la tortiera in frigorifero per almeno 30 minuti per far solidificare lo strato di biscotti.

Ammollate i fogli di gelatina in acqua fredda. Mettete 150 gr di mirtilli in un pentolino con l’acqua e lo zucchero di canna e fateli cuocere per una decina di minuti. Al termine della cottura, filtrate il succo e unite metà della gelatina strizzata. Mescolate bene.

Fate scaldare il latte insieme ai semi di vaniglia e a fuoco spento aggiungete l’altra metà della gelatina ben strizzata. Fatela sciogliere.

Amalgamate insieme il mascarpone con lo zucchero, lo yogurt e la panna montata.

Dividete questo composto in due ciotole, quindi unite ad una metà il succo di mirtillo e all’altra il latte e vaniglia. In questo modo avrete ottenuto una crema di color bianco e una di color viola.

Riprendete la teglia con la base di biscotti dal frigorifero e distribuiteci dentro la crema di color bianco. Livellate e rimettete in frigorifero a rassodare per almeno un paio d’ore.

Passato il tempo se lo strato bianco si sarà rassodato, formateci sopra lo strato alla crema viola di mirtilli e rimettete di nuovo in frigorifero a rassodare la cheesecake per un altro paio d’ore.

Passato il tempo, tirate fuori la cheesecake e decorate la superficie a piacere con i mirtilli rimasti.