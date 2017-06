Ingredienti:

300 gr di pasta corta tipo pennette

3 melanzane medie

400 gr di pomodori pelati 1

00 gr di formaggio pecorino dolce a cubetti

500 ml di olio di semi per friggere

1 cipolla piccola

1 spicchio di aglio

origano qb

sale qb

pepe nero qb

olio extravergine d’oliva qb

Preparazione:

Lavate le melanzane, e tagliatene 2 a fettine disponendole mano mano su un tagliere inclinato, cosparse di sale in modo che perdano il liquido amaro di vegetazione. La melanzana rimasta, tagliatela a cubetti. Mettete i cubetti in uno scolapasta, salateli e lasciateli riposare

A questo punto, preparate un sugo di pomodoro facendo soffriggere l’aglio e la cipolla tritata in qualche cucchiaio di olio d’oliva, quindi unite i pomodori pelati. Fate cuocere il sugo per 20 minuti a fuoco dolce e a fine cottura salate, pepate e insaporite con l’origano.

Mentre il sugo cuoce, asciugate le fette di melanzana con della carta assorbente da cucina. In un tegame friggete in abbondante olio di arachide caldo le fettine di melanzana e successivamente i cubetti, solo dopo però averli accuratamente asciugati. Fate asciugare sia le fettine che i cubetti di melanzana su carta assorbente dall’olio in eccesso .

Aggiungete i cubetti fritti e il pecorino dolce a cubetti alla salsa di pomodoro.

A questo punto fate cuocere le pennette. Scolatele ancora al dente, quindi conditele con il sugo di pomodoro e cubetti di melanzane fritte.

Foderate delle pirofiline monoporzione con le fette di melanzana fritte, e riempitele all’interno con la pennette al sugo. Mettetele in forno caldo per 20 minuti a 180 °C.

Sformate il cestino di pasta e melanzane sul piatto e servite.