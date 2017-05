La redazione di SiciliaNews24 vi propone una ricetta sfiziosa e leggera, da gustare durante le belle giornate primaverili. Vi presentiamo dei deliziosi cestini di insalata di peperoni e tonno.

E’ bene iniziare privando i peperoni di picciolo, semi e filamenti bianchi; fatto ciò, è importante lavarli e rosolarli a tocchetti con 2 cucchiai di olio e l’aglio sbucciato. Insaporire con sale e pepe, abbassare la fiamma e cuocere per altri 15 minuti. Adesso siete pronti per aggiungere il miele e l’aceto, ricordatevi di alzare la fiamma per lasciare addensare, e poi spegnete.

Sistemate sulla placca 4 ciotole resistenti al calore di 12-14 cm di diametro, foderate di carta da forno unta d’olio. Poi, servitevi delle forbici per ritagliare un foglio di pane carasau in un disco di 20-22 cm, inumiditelo con acqua tiepida e foderate una ciotola.

Appoggiate sul pane un pezzetto di carta da forno e riempite di fagioli secchi. Preparate allo stesso modo anche le altre ciotole e fatele asciugare in forno a 160° per circa 30 minuti. Trascorso questo tempo, sfornatele, lasciatele raffreddare e poi staccate delicatamente i cestini di pane.

Adesso potete lavare e tagliare a spicchi i pomodori e a fettine il cetriolo e i ravanelli, spezzettate poi la rucola, sciacquate i capperi. Mettete la verdura in una terrina, aggiungete i peperoni privati dell’aglio, aggiungete il sale, il pepe, e poi ancora il tonno, i capperi e le olive. Suddividete l’insalata preparata nei cestini di pane, aggiungete i ritagli di carasau avanzati e spezzettati e condite con l’olio rimasto. A questo punto potete pure servire i cestini con insalata di peperoni e tonno.