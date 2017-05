Chi dice che tutte le cose buone fanno ingrassare si sbaglia. Oggi la Redazione di SiciliaNews24 vi propone una deliziosa soluzione per rendere appetibile un ortaggio che fa molto bene alla nostra salute. Vi proponiamo oggi la ricetta dei carciofi alla siciliana.

Ingredienti:

4 carciofi

100 g circa di pan grattato

50 g di caciocavallo ragusano stagionato ( in alternativa un formaggio duro stagionato)

4 cucchiai di olio evo circa

1 manciata di pinoli

2 cucchiai di capuliato (pomodoro secco tritato)

q.b. sale

Preparazione:

Per prima cosa bisogna preparare il ripieno. Mettete in una ciotola del pan grattato, del formaggio, i pinoli e il capuliato ( noto anche come pomodoro secco). Aggiungete l’olio e il sale. Amalgamate fino a ottenere un composto grossolano. Poi allargate le foglie del vostro carciofo e mettete all’interno il ripieno preparato in precedenza. Ponete i carciofi in una padella con due dita di acqua. Fate cuocere per 30/40 minuti, ovvero fino a quando il carciofo sarà morbido. Potete verificare che i vostri carciofi siano pronti, solo assaggiandoli. Una volta cotti, serviteli non troppo caldi. Buon appetito.