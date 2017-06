Ingredienti:

2 melanzane medie

6 cucchiai di pangrattato

2 cucchiai di parmigian

o reggiano grattugiato

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino di origano secco

1 cucchiaino di semi di sesamo

1 uovo

50 ml di latte

sale qb

pepe nero qb

Preparazione:

Lavate le melanzane tagliatele a fette spesse 1 cm e riducete ogni fetta a bastoncini regolari. Mettete i bastoncini di melanzana in uno scolapasta, salateli leggermente e lasciateli riposare per un’ora in modo che perdano tutta l’acqua.

Scaldate il forno ventilato a 220° C.

Radunate in un mixer il pangrattato, il parmigiano grattugiato, l’olio, l’origano secco e una macinata di pepe. Frullate per omogenizzare bene il tutto. Versate la l’impanatura appena preparata su un piatto o una ciotola e mescolatela ai semi di sesamo.

A parte sbattete l’uovo intero con il latte.

Prendete i bastoncini di melanzana e asciugateli tamponandoli con della carta da cucina. Passateli nell’uovo e nell’impanatura appena preparata.

Disponete i bastoncini di melanzana su una teglia rivestita di carta forno e infornateli a forno caldo. Cuoceteli per 20 – 25 minuti fino a quando non saranno diventati belli dorati.

Una volta cotti, lasciateli riposare un po’ a temperatura ambiente. Serviteli tiepidi accompagnandoli da una salsa marinara al pomodoro, basilico e aglio.