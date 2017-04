Oggi la Redazione di SiciliaNews24 vi propone la ricetta del Gateau di patate!

Ingredienti per 4 persone

6 patate lesse

1 uovo

150 di Gruviera tagliata a cubetti

pancetta affumicata a dadini

pepe nero macinato

sale

3 cucchiai di pan grattato

una noce abbondante di burro

3 cucchiai di formaggio grattugiato

Preparazione

Macinate le patate pelate nel robot. Impastatele con il formaggio, l’uovo, il sale e il pepe meglio se usando le mani o il cucchiaio. Imburrate una teglia. Dividete l’impasto in 2 parti uguali. Stendete sul fondo della teglia la prima parte e adagiatevi la Gruviera e la pancetta. Ricoprite con uno strato di impasto e richiudetela ai bordi. Cospargete con pan grattato. Infornate per 15 minuti a 180°. Sfornate e fate raffreddare un pochino prima di servire tagliato in pezzi.

Buon appetito!