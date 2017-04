La Rap cerca un nuovo direttore generale. In esecuzione della Deliberazione del CDA Aziendale del 7 Marzo 2017 numero 44, oggi (31 Marzo c.a.) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana un avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura della posizione di Direttore Generale della Società.

Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato. Il bando integrale della selezione potrà essere visionato nell’”home page” del sito della Rap che rimanda al portale Amministrazione Trasparente area “Avvisi”. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione sulla GURS.