Xena la principessa guerriera – Si tratta di una delle serie mitologiceh piú seguite degli anni ’90. Lo Spin Off di Hercules, ambientato nell’antica Grecia che, con un po’ di imprecisioni, racconta la storia di Xena. Ecco com’é diventata oggi l’attrice che interpretó il ruolo Lucy Lawless.

Xena la principessa guerriera – L’attrice oggi

La principessa Xena combatteva in giro per il mondo per aiutare la gente e redimere i propri peccati. Il ruolo é stato magistralmente interpetato dall’attrice Lucy Lawless.

Considerata da People una delle 50 donne piM belle di tutto il pianeta, dopo il grandissimo successo della serie Xena ha recitato in altri film. L’abbiamo vista in X-Files, Due Uomini e Mezzo, Veronica Mars ed anche a CSI Miami.

La Lawless é nota anche per essere una attiva ambientalista. Una volta é stata arrestata mentre manifestava con Greenpeace per bloccare una nave trivella che era in partenza verso il Mare Artico.

Oggi é ancora considerata una tra le attrici piú belle al mondo.

