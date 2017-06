È incinta ma non si riesce a vedere, la modella senza pancione – Si tratta della modella Sarah Stage, nata in Costa Rica, fa parlare di sé. Il motivo? Un ventre piatto nonostante la gravidanza, e non é la prima volta.

Nel 2015 aveva giá fatto parlare di sé sempre per lo stesso motivo. All’ottavo mese di gravidanza aveva pubblicato una foto che mostrava un ventre piatto e scolpito nonstante fosse incinta.

La sua silhouette appariva davvero perfetta. La modella, famosa per le sue campagne in Lingerie, era stata additata. Un chiaro esempio di “mummyrexie”. Con questo termine si indica l’ossessione di alcune donne incinte per la forma fisica. Talmente ossessionate da fare di tutto, diete ed allenamenti intensivi, pur di non assumere chili di troppo in gravidanza.

Oggi, a distanza di due anni, Sarah é nuovamente in dolce attesa. La situazione non é affatto cambiata. Al quinto mese di gavidanza si mostra con un ventre piatto e super scolpito. Sfogliate la gallery e ve ne accorgerete.