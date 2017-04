L’Associazione “Quarto Savona Quindici” ha organizzato, in collaborazione con la Polizia di Stato, “La memoria in marcia”. L’attività è stata organizzata in occasione del venticinquesimo anniversario della strage di Capaci e prevede il trasferimento dell’autovettura di servizio su cui viaggiava Antonio Montinaro, poliziotto e capo scorta del Giudice Falcone, da Peschiera del Garda a Palermo; l’intenzione è quella di rendere omaggio alla sua memoria e a quanti hanno perso la vita durante l’attentato. La teca in cui è conservata l’autovettura partirà il primo maggio da Peschiera del Garda e, lungo un percorso itinerante, farà tappa a Sarzana (SP), Pistoia, Riccione, Monte San Giusto (Macerata), Napoli, Vibo Valentia e Locri (RC), per giungere a Palermo il 23 maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci.