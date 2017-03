Una “iena” di Italia Uno nell’olimpo del giornalismo. L’attore palermitano Cristiano Pasca e il suo autore nella trasmissione “Le Iene” Claudio Bongiovanni hanno vinto la ventesima edizione del Premio giornalistico nazionale intitolato a Mario Francese, il cronista del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979.

Una decisione presa dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia – con l’associazione Uomini del Colorado e in collaborazione con Libera, con il Conservatorio Vincenzo Bellini e con il Liceo psicopedagogico, musicale e coreutico Regina Margherita – a seguito delle numerose inchieste dedicate alla Sicilia e che hanno influenzato la vita politica e sociale della Regione.

In particolare la commissione, presieduta dallo scrittore e caporedattore del Tg5 Gaetano Savatteri, ha assegnato il Premio Mario Francese alla coppia di “Iene” televisive a seguito dell’inchiesta sulla protesta dei fratelli disabili palermitani Alessio e Gianluca Pellegrino. Un servizio che ha costretto alle dimissioni l’assessore regionale Gianluca Miccichè, portando all’apertura del dibattito sulle lacune dell’assistenza ai disabili in Sicilia.

«Non ci posso credere – dice Cristiano Pasca – sono orgoglioso, imbarazzato ed emozionato, perché non sono un giornalista. Ricevere questo premio dedicato a chi, come Mario Francese, ha fatto del giornalismo di inchiesta una scelta di vita totale, mi gratifica. Vuol dire che quello che stiamo facendo con la squadra di Le Iene sta dando i suoi frutti e sta facendo prendere consapevolezza al pubblico. Vuol dire che serviamo a qualcosa. Oltre che col mio autore Claudio Bongiovanni, voglio condividere questo premio con Barbara Gabellone e Giovanni Mangalaviti che si occupano di montare e girare i miei servizi».

Il premio sarà consegnato il 27 marzo alle 9,30 nel teatro del liceo psicopedagogico, musicale e coreutico Regina Margherita in via Santissimo Salvatore 411, a Palermo.bLa manifestazione sarà presentata dai giornalisti Daniela Tornatore e Roberto Puglisi.

BIOGRAFIA CRISTIANO PASCA

Cristiano Pasca (Palermo, 2 maggio 1978) è un attore, sceneggiatore e regista. La sua carriera inizia come musicista frequentando il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. Comincia poi i suoi studi teatrali venendo ammesso alla scuola di recitazione del Teatro Biondo Stabile di Palermo Nel 2000, all’età di ventidue anni, si trasferisce a Roma dove viene ammesso all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’amico e dove studia recitazione e regia, laureandosi nel 2003. Nel 2004 debutta in televisione come co-protagonista della serie televisiva “Nebbie e Delitti” Nel 2005 è protagonista nella serie TV in 30 puntate “Extra” per RAI EDU e successivamente co-protagonista nella serie televisiva “L’Onore e il Rispetto” per la regia di Salvatore Samperi. Nel 2008 fonda l’associazione G273 Produzioni, cominciando un percorso lavorativo nel territorio siciliano. Dal 2011 entra nella squadra ufficiale degli inviati del programma televisivo “Le Iene” di Italia uno, professione che alterna con quella di attore in fiction e film per il cinema.