Domani, venerdì 28 aprile, dalle 15.00, presso la Sala Magna del Rettorato (Complesso Monumentale dello Steri – piazza Marina, 61) si terrà il seminario “La formazione continua” con la partecipazione della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli.

L’iniziativa

L’iniziativa, che prenderà il via con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari e del Sindaco Leoluca Orlando, si prefigge di affrontare due temi fondamentali: l’importanza dei processi di educazione permanente nei contesti sociali contemporanei e il particolare ruolo che la formazione continua ha nell’abbattimento degli ostacoli di genere nell’inserimento nel mondo lavorativo.Dopo l’introduzione del prof. Gioacchino Lavanco, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della formazione continua, interverranno Maria Luisa Altomonte, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Maria Pia Mannino, Vicepresidente Comitato Nazionale di parità, Ministero del lavoro, Laura Croce, Pedagogista, responsabile risorse umane e gestione del personale dell’Associazione Federico II di Svevia, Melania Figlia, studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione continua.

Gli interventi affronteranno i temi dell’alternanza scuola-lavoro e dei percorsi di mentoring in area formativa, delle pari opportunità nei percorsi formativi; dei punti forza e di debolezza dell’essere giovani donne nel mondo del lavoro soprattutto nel Meridione.

L’occupazione femminile

L’iniziativa ha anche lo scopo di avviare la progettazione e la realizzazione di buone prassi sperimentali nel sostegno alle giovani laureande. In particolare di accompagnare in fase sperimentale le donne laureate in UniPa ad inserirsi nel mondo del lavoro, affrontando non solo i nodi legati alle politiche occupazionali ma anche il “tetto di vetro” che concerne l’occupazione femminile; di formare ed utilizzare un gruppo di laureate nel corso di laurea di formazione continua come “operatrici” con il modello del women peer training.

A partire dall’Anno Accademico 2017/2018, si procederà, in fase sperimentale, alla formazione di 20-25 laureate in Scienze della formazione continua con all’avvio di uno sportello in diverse sedi dell’Ateneo, iniziative sulle politiche di genere del lavoro con associazioni imprenditoriali e realtà del lavoro nel bacino di riferimento dei laureati UniPa e sistemi di tutoring e di accompagnamenti peer to peer.