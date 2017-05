Anche quest’anno ritorna il consueto appuntamento molto atteso dai palermitani: la Fiera del Mediterraneo. Anche l’organizzazione di quest’edizione, la 66esima, è stata affidata a Medifiere. Le date sono dal 27 maggio e sarà aperta al pubblico fino all’11 giugno.

Sui social network saranno pubblicati tutti gli eventi in calendario e in progress e tutti i reportage fotografici quotidiani.

Le opere di ristrutturazione hanno riportato alla luce, dopo anni di abbandono e degrado, i padiglioni 11 e 24 e l’area ex casalinghi. La Fiera è sulla buona strada per riconquistare il suo antico splendore.

Aperture

La Fiera resterà aperta per due settimane da lunedì a venerdì dalle 16 alle 24 e sabato, domenica e 2 giugno sarà aperta tutto il giorno dalle ore 10 fino a mezzanotte. Dalle ore 16 alle 19, tutti i giorni, non è previsto alcun contributo per l’ingresso. Chi entrerà dalle 19 in poi, pagherà un biglietto di soli 2,50 euro.

Chi esporrà

Tanti i settori commerciali che esporranno: dallo shopping, auto, moto, camper, nautica, arredamento e complementi, casalinghi ma anche prodotti tipici. Gli espositori arriveranno da tutta Italia.

Nell’area food cibo di strada ed eccellenze enogastronomiche siciliane ma anche piatti tipici di altre regioni italiane.