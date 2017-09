E’ tutto pronto per la seconda edizione de ‘La Festa dell’Onestà’, che si svolgerà domani – domenica 3 settembre – dalle ore 9 alle ore 23, lungo il Cassaro di Palermo, per ricordare i 35 anni trascorsi dall’omicidio di via Isidoro Carini, in cui persero la vita il Generale Carlo Aberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Una giornata dedicata alla #memoria, che è l’hashtag lanciato per l’occasione.

Le iniziative

Sono tantissime le iniziative in programma, ma due saranno i momenti solenni: alle 12.45 l’omaggio floreale dei bambini del Cassaro, di Ballarò, dell’Albergheria, del Capo e dei Danisinni, alla lapide in memoria del Gen. Dalla Chiesa, sempre sul Cassaro (di fronte la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia); alle 17.30 la cerimonia di intitolazione al Prefetto Dalla Chiesa della raccolta bibliografica sulla criminalità organizzata e il terrorismo, conservata alla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana. Oltre 1.500 volumi esposti insieme con una selezione di immagini tratte dall’archivio fotografico del giornale L’Ora, anch’esso depositato alla Biblioteca Centrale. Saranno presenti Nando, Rita e Simona Dalla Chiesa; il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette; il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro; il Questore di Palermo, Renato Cortese; il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

I promotori dell’evento

‘La Festa dell’Onestà’ è un evento organizzato dall’Associazione ‘Cassaro Alto’, insieme con il Comune di Palermo, con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, della Città Metropolitana di Palermo e del Centro per la promozione del libro e della lettura del Ministero dei Beni Culturali, con il contributo di Gesap e Confcommercio Palermo. Numerose le associazioni e i movimenti che hanno aderito all’iniziativa (nel programma in allegato c’è l’elenco completo). Parteciperanno anche la Fanfara del XII Battaglione Carabinieri Sicilia, la Fanfara dei Bersaglieri e la Fanfara del Corpo Forestale della Regione Siciliana.