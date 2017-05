Frustrazione da dieta: mangiare meno e bene, ma non dimagrire. Capita spesso di non riuscire a perdere peso. La pazienza, invece, quella sì che si perde. Ma perché accade di fare la dieta e non dimagrire?

E’ dovuto al fatto che l’organismo, di fronte a una riduzione delle risorse a disposizione, compensa bruciando meno.

A fare da miccia a questo meccanismo sono alcune cellule cerebrali. Lo rivela uno studio dell’universita’ di Cambridge, nel Regno Unito, condotto sui topi.

Gli scienziati hanno testato il ruolo di un gruppo di neuroni in una regione del cervello chiamata ipotalamo.

La chiave sono i neuroni della fame

Si tratta dei neuroni della fame: quando vengono attivati, fanno mangiare, ma se inibiti possono portare ad un’anoressia quasi completa.

Dai risultati dello studio è emerso che i neuroni, quando attivati, rendono affamati e ci portano a mangiare.

Ma se non c’è cibo disponibile, agiscono per risparmiare energia, limitando il numero di calorie che bruciamo e quindi la perdita di peso.