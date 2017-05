Mancano poche settimane alla prova costume. Non si possono riparare grossi danni in poco tempo, ma chi è interessato a perdere solo qualche kilogrammo e vuole vedersi un po’ meglio allo specchio, in costume, può benissimo seguire una dieta a base di pompelmo. E’ ottima anche per le lunghe giornate di caldo che inizieranno a breve e che, in genere, fanno decisamente andar via l’appetito.

L’ideale è quello di fare qualche accorgimento ad uno stile di vita già sano, che preveda una alimentazione equilibrata e una regolare attività fisica.

Qualche consiglio

Durante una dieta del genere dovrebbe essere sicuri di prendere in considerazione alcune delle regole, che dipende dal risultato della perdita di peso. Quindi regole solo:

ogni giorno, per due settimane, bisogna mangiare del pompelmo;

durante la dieta, è importante ridurre l’apporto energetico di almeno 800 kcal;

ovviamente bisogna escludere sale e zucchero, così come bevande gassate e alcoliche

ricordarsi di mangiare solamente tre volte al giorno; evitate di mangiucchiare durante la giornata, ma se tra un pasto e l’altro avvertite il senso di fame, concedetevi un frutto di piccole dimensioni

ogni giorno, per una settimana, bere un litro e mezzo di acqua, ma è fortemente consigliato anche il tè verde (rigorosamente senza zucchero) perché particolarmente drenante

meglio evitare il caffè, perché questa bevanda rallenta la combustione di grassi. Concedetevene una sola tazzina al giorno.

Giornata tipo

Colazione : un pompelmo o un succo di pompelmo fresco, due fette sottili di prosciutto magro (50 g), una tazza di tè o caffè senza zucchero.

Pranzo : mezzo pompelmo, 250 g di insalata o verdure fresche, condite con olio di oliva e succo di limone, una tazza di tè.

Cena : mezzo pompelmo, 150 g di carne alla griglia (o al forno), 200 grammi di insalata o verdure, una tazza di tè